Adata تطلق قرصا صلبا بأحجام كبيرة

كشفت شركة Adata التايوانية عن قرص خارجي صلب بأحجام كبيرة أطلقت عليه اسم HM800.

ويتميز القرص الجديد بقدرته على نقل البيانات بشكل سريع، حيث يمكن للمستخدم استخدام برنامج TurboHDD للقيام بعملية النقل.

ومن خلال هذا القرص سيكون المستخدم قادرا على نقل 2500 ملف بحجم يصل إلى 100 كيلو بايت خلال 5 ثوانٍ.

بالإضافة إلى ذلك فإن المستخدم سيكون قادرا على الحفاظ على البيانات التي يقوم بتخزينها على القرص من خلال تقنية التشفير AES القوية 256 بت، والقيام بالنسخ الاحتياطي لها من خلال ضغطة زر.

وقالت الشركة التايوانية إنها ستوفر القرص الجديد بسعات تخزينية مختلفة تتراوح ما بين 4، 6، 8 تيرا بايت.

وأكدت الشركة أن بإمكان المستخدم وصل القرص الجديد من خلال منفذ USB3.2 من الجيل الأول.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية لم تكشف في إعلانها عن الموعد الرسمي لإطلاق القرص ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية