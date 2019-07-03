“أسوس” تطلق هاتفا متطورا.. بسعر قليل

أعلنت شركة أسوس التايوانية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة حمل اسم Zenfone Max Plus – M2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Sanpdagon Sip1، ونظام Android 8.0 Oreo، ومعالج رسومات Adreno 506.

وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل صلب مكون من الزجاج والمعدن بأبعاد 8.476159.2 قادرا على حماية الجهاز من الغبار والماء.

وزودت الشركة التايوانية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.26 بوصة بدقة عرض تصل إلى 22461080، وستحتوي الواجهة الأمامية للهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تبلغ دقة الأولى 12 ميغا بيكسل والثانية 5 ميغا بيكسل.

وسيصل حجم الذاكرة الداخلية في الهاتف الجديد إلى 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال إضافة كرت ذاكرة خارجي، في حين سيصل حجم الذاكرة العشوائية إلى 3 غيغا بايت.

وقالت الشركة التايوانية إن جهازها الجديد سيحتوي على مكان لتركيب شريحتي اتصال.

الجدير بالذكر أن أسوس ستطرح جهازها الجديد في الأسواق بسعر 200 يورو فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية