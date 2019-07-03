فيوسونيك تكشف عن شاشة بدقة 4K

أزاحت شركة فيوسونيك الأميركية الستار عن شاشة جديدة ومميزة بدقة 4K أطلقت عليها اسم VX 2776-4K-mhd.

وتعد الشاشة الجديدة خيارا مثاليا لموظفي المكاتب وللأشخاص الراغبين في الحصول على الترفيه في منازلهم.

وستأتي الشاشة الجديدة بقياس 27 بوصة وبدقة عرض 3840*2160 بيكسل وبدرجة سطوع تصل إلى 350 قنديلة م2.

وقالت الشركة الأميركية إن نسبة التباين في شاشتها الجديدة ستصل إلى 1300:1، في حين يصل زمن الاستجابة في الحالة العادية إلى 14 ميلي في الثانية، ويمكن للمستخدم زيادة زمن الاستجابة من خلال تشغيل وضع OD، الذي يجعل زمن الاستجابة يصل إلى 4 ميلي في الثانية.

وقامت شركة فيوسونيك بتزويد الشاشة الجديدة بمجموعة من التقنيات المتطورة كمنفذي HDMI 2.2، منفذ Display port 1.2a، مقبس صوت 3.5 مم، بالإضافة إلى سماعتين باستطاعة 2.5 واط، وتقنية فلتر الضوء الأزرق، وتقنية Flicker Free.

يذكر أن شركة فيوسونيك الأميركية ستطلق شاشتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 330 دولارا أميركيا.

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