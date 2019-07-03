تعطل “فيسبوك وإنستغرام وواتساب”

أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب، تعطلت في عدة دول حول العالم بعد ظهر اليوم.

ونقلت الصحيفة عن موقع DownDetector، لمتابعة حالة مواقع الإنترنت الشهيرة قوله إن المشكلات بدأت في حوالي الساعة 14:49 بتوقيت غرينتش، وأثرت على المستخدمين في جميع أنحاء بريطانيا وأجزاء من الولايات المتحدة.

وأشارت “ميرور” إلى أن سبب انقطاع الخدمة لا يزال غير واضح، على الرغم من أن 82 بالمائة من الذين أبلغوا عن مشاكل في إنستغرام قالوا إن المشكلة تتعلق بتغذية الأخبار، و11 بالمائة مع موقع الويب، و6 بالمائة مع تسجيل الدخول.

ويبدو أن المشكلة الرئيسية في فيسبوك تكمن في عرض الصور، حيث يرى الكثير من المستخدمين الكود بدلاً من الصور.

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