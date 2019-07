الطعام المقلي يُتلف الأوعية الدموية ويُسبب مرض القلب التاجي

كشفت نتائج دراسة أمريكية جديدة أن تناول الطعام المقلي يزيد من خطر الإصابة بالداء القلبي الإكليلي المعروف باسم مرض القلب التاجي.

حيث وجدت الدراسة التي شملت أكثر من 150 ألف متطوع، أن تناول الأطعمة المقلية مرة واحدة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بمرض القلب التاجي، وأن خطر الإصابة بالمرض يزداد كلما تضاعفت كمية المقالي التي يتم تناولها.

ويُعتقد أن زيوت القلي تطلق ما يعرف بالألدهيدات، وهي مواد كيميائية يمكن أن ترفع من ضغط الدم وتخفض من الكولسترول الجيد.

كما تميل الأطعمة المقلية لأن تكون عالية السعرات الحرارية والدهون بشكل كبير بمرور الوقت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

هذا ويحدث مرض القلب التاجي، وهو أكثر أشكال أمراض القلب شيوعاً، عندما تتلف الأوعية الدموية الرئيسية المؤدية إلى القلب.

وترتبط الأطعمة المقلية بزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم، في حين أن تأثيرها على مرض القلب التاجي كان أقل وضوحا.

في سياق متصل يحتوي الطعام المقلي على مستويات عالية من الدهون، التي تكون غالبيتها من الدهون غير المشبعة، والتي تتشكل عندما تخضع لعملية تسمى هدرجة، ويمكن أن تحدث الهدرجة عند تسخين الزيوت إلى درجات حرارة عالية جداً، أو إذا قام مصنعو المواد الغذائية بإضافة الهيدروجين إلى منتجاتهم لإطالة عمر التخزين.

