وزارة الصحة: 33 جثة خلفها القصف الجوي على مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء

قالت وزارة

الصحة بحكومة الوفاق، الأربعاء، إن حصيلة الوفيات؛ جراء القصف الجوي الذي استهدف

مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين بمدينة تاجوراء بلغ 33 قتيلا.

وأوضحت الوزارة،

عبر صفحتها الرسمية، أن مستشفى طرابلس المركزي استقبل 19 جثة كاملة، وأشلاء تعود

لعدد 5 أشخاص، بالإضافة لوجود 9 جثث بمستشفى طرابلس الجامعي، مؤكدة أن جميع الجرحى

الموجودين داخل المستشفيات يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت الوزارة،

أن المستشفى الميداني بالمركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء استقبل فجر الأربعاء،

جرحى من مركز إيواء المهاجرين تعود جنسياتهم إلى عدة دول من بينها (الجزائر

والمغرب والسودان وموريتانيا وبنغلاديش والصومال) تتراوح إصاباتهم بين البسيطة

والحرجة.

يُذكر أن طيران

جوي تابع لقوات الكرامة قصف، خلال الساعات الأولى لليلة الأربعاء، مركز إيواء

المهاجرين ببلدية تاجوراء راح ضحيته أكثر من 33 جثة، بالإضافة لإصابة أكثر من 00

مهاجر بجروح.

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