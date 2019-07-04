بعد المقترح الليبي لحلّ أزمة فيسبوك.. الشركة تكشف حقيقة الخلل الفني

أعلنت شركة فيسبوك، أنها توصّلت لإنهاء الأزمة التي واجهت الموقع، وأربك مستخدميه، لعدم تمكنهم لإظهار الصور ومقاطع الفيديو، يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن المشكلة التي حدثت مع رُوّاد الموقع، كان سببها عملية صيانة دورية، تقوم بها كل فترة وأخرى، لتطوير موقعها.

ولم تُجب الشركة عن السؤال الذي كان حول إمكانية إدارة الفيسبوك، ستُعيد أموال الشركات المتضررة من الخلل التقني الذي استغرق لوقت طويل، بحسب ما أفدات به وكالة رويترز.

وأشارت شركة ثاوزاند آيز، المتخصصة في مراقبة الانترنت في العالم، إلى أن الخلل الذي واجه موقع فيسبوك، يعود إلى البنية التحتية للموقع، ورجّح أن تكون المشكلة خاصة بالتطبيقات التابعة للشركة.

ليبيا تدخل على خط أزمة فيسبوك:

كالعادة، لا يُفوّت رُوّاد مواقع التواصل في ليبيا، أي فرصة أو حين تواجه احدى التطبيقات التفاعلية خللاً فنيًا، إلا وحوّلوها إلى دُعابة أو نُكتة يتم تداولها على نطاق واسع، كمحاولة تلطيف الأجواء وكسر الروتين.

ولكن هذه المرة كانت مختلفة، بعد أن نشر البعض من مستخدمي الفيسبوك في ليبيا، أن الحلّ الحقيقي لأزمة فيسبوك، هُو كتابة ” F8″ وسيعود الموقع للعمل بشكل طبيعي، وآخرون غيّروا بعضًا من هذه الطريقة ونصحوا أصدقائهم بكتابة مفردات أخرى.

وهذه ليست المرة الأولى، التي ينشط فيها رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، ففي كُلّ أزمة تواجه المواقع الأكثر استخداما، مِثل “تويتر” أو “واتساب” أو “فيسبوك”، يُحاولون إضافة نكهتهم الخاصة، التي يُقابلها آخرين من الخبراء والمهتمين بالتقنية، بالرفض والمطالبة بضرورة فهم أبعاد الأزمات التي تواجه المواقع الافتراضية، لمعرفة الأسباب الحقيقية، وانتظار حلولها من الشركة ذاتها، لا من المستخدمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية