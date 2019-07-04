كيف تتعامل مع الغريق؟.. إليك الإسعافات الأولية اللازمة

يتعرض البعض للغرق في مياه البحر أو

حمامات السباحة، ويحتاجون إلى بعض الإجراءات الصحية الضرورية التي تحول بينهم وبين

الموت.

إليك بعض الإسعافات الأولية للتعامل مع الغريق، وفقاً لموقع «web md»:

– في البداية، يجب سحب الشخص وإخراجه

من المياه.

– يرجى فحص التنفس جيداً، عن طريق وضع

الأذن بالقرب من فم وأنف الغريق، والتأكد من الشعور بالهواء الصادر منهما، وإذا لم

يجد الشخص نفساً خارجاً، فلا بد من النظر إلى صدره، إن كان يتحرك أم لا.

– يراعى فحص نبض القلب لمدة 10 ثواني،

فإذا لم يكن هناك نبض، فلا بد من وضع الشخص على ظهره.

– يتم وضع كف اليد في منتصف صدر الشخص،

ووضع اليد الأخرى فوقها، ثم الضغط، أما الرضع، فيجب وضع أصبعين على عظام الصدر لديهم.

– يجب الضغط بحد أدنى 2 سم، والتأكد من

عدم الضغط على الضلوع لدى البالغين والأطفال، أما بالنسبة فيجب الضغط 1 أو 21 سم،

والتأكد من عدم الضغط على نهاية عظم الصدر.

– لا بد من الضغط على الصدر فقط، بمعدل

100-120 لكل دقيقة أو أكثر، وترك الصدر يعلو بشكل كامل بين كل دفعة والثانية.

– يراعى النظر إذا بدأ الشخص في التنفس

أم لا، وفي حالة عدم التنفس، يمكن فتح مسار الهواء عن طريق إمالة الرأس للوراء،

ورفع الذقن لأعلى.

– ويمكن الإمساك بأنف الغريق، وغلقها،

وأخذ نفس طبيعي، ثم لصق الفم في فم الغريق لنقل الهواء إليه، وذلك لمدة مرة أو

اثنين، مع النظر ما إن كان صدره يعلو أم لا

– يتم إعطاء الغريق مرتين من هذا التنفس، يتبعها 30 ضغطة على الصدر، والانتظار حتى يبدأ الغريق في التنفس بشكل طبيعي، وفي حال عدم الاستجابة لا بد من الاتصال بالطوارئ.

المصدر / موقع الكونسلتو

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية