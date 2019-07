هواوي تلتقط أنفاسها وتعود للمنافسة بهاتف مُتطور للغاية

قامت مواقع مهتمة بشؤون التقنية بتسريب أخبار تفيد بأن هواوي ستكشف في الـ23 من الشهر الجاري عن هاتف متطور قد يصبح واحداً من أكثر الهواتف شعبية ورواجاً في الأسواق.

وبحسب التسريبات فإن هاتف Honor 9X سيأتي بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.7 بوصة.

وسيزود هذا الهاتف بمعالج Huawei Kirin 810، ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج ARM Cоrtex-A55، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت.

كما سيزود بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

أما بالنسبة للكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون متحركة مخفية داخل هيكل الهاتف، تخرج منه عند الحاجة لاستعمالها فقط، وتعمل بتقنية التعرف على الوجوه.

