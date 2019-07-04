مكافحة الأمراض يدرب المجموعة الثانية حول الإسعافات النفسية الأولية

أقام فريق الدعم النفسي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، ورشة عمل تدريبية حول الإسعافات النفسية الأولية للمجموعة الثانية من الإخصائيين الاجتماعيين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضح منسق فريق الدعم النفسي علي بن حسين أن الورشة استهدفت ما يقرب من 25 أخصائي اجتماعي؛ تنفيذا لاتفاق مسبق بين المركز ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ لتشكيل فريق نفسي اجتماعي مشترك.

يشار إلى أن فريق الدعم النفسي بالمركز الوطني؛ لمكافحة الأمراض قد استهدف في وقت سابق المجموعة الأولى من الأخصائيين الاجتماعيين بطرابلس.

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