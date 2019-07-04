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بجعة تقتل كلبا دخل بحيرتها

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت حديقة بوشي للحيوانات بمدينة دبلن الإيرلندية حادثة مؤسفة راح ضحيتها كلب تلقى عدة ضربات من إحدى البجعات.

وقال مالك الكلب إن كلبه قفز إلى البحيرة لكي يسبح فيها، ليفاجأ بهجوم إحدى البجعات عليه، حيث وجهت البجعة للكلب عدة ضربات بجناحيها.

وباءت جميع محاولات زوار الحديقة لإنقاذ الكلب بالفشل، حيث لم تأبه البجعة للضجة والصيحات الموجودة حولها، واستمرت في ضرب الكلب حتى أردته قتيلا.

وبرر العلماء سلوك البجعة العدواني بدفاعها عن أعشاشها في موسم التزاوج، وقالوا إنها كانت تحاول منع الكلب من الاقتراب من عشها.

من جهة أخرى أكد حارس الحديقة الذي قام بانتشال جثة الكلب النافق أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في الحديقة، ولم يسمع بحدوث حادثة مشابهة من قبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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