بجعة تقتل كلبا دخل بحيرتها

شهدت حديقة بوشي للحيوانات بمدينة دبلن الإيرلندية حادثة مؤسفة راح ضحيتها كلب تلقى عدة ضربات من إحدى البجعات.

وقال مالك الكلب إن كلبه قفز إلى البحيرة لكي يسبح فيها، ليفاجأ بهجوم إحدى البجعات عليه، حيث وجهت البجعة للكلب عدة ضربات بجناحيها.

وباءت جميع محاولات زوار الحديقة لإنقاذ الكلب بالفشل، حيث لم تأبه البجعة للضجة والصيحات الموجودة حولها، واستمرت في ضرب الكلب حتى أردته قتيلا.

وبرر العلماء سلوك البجعة العدواني بدفاعها عن أعشاشها في موسم التزاوج، وقالوا إنها كانت تحاول منع الكلب من الاقتراب من عشها.

من جهة أخرى أكد حارس الحديقة الذي قام بانتشال جثة الكلب النافق أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في الحديقة، ولم يسمع بحدوث حادثة مشابهة من قبل.

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