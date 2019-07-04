صياد تايلاندي يهمل ثروة ضخمة لـ5 سنوات

لم يكن الصياد التايلاندي سوات تشيتشانتوك يعلم أن قيء الحوت الذي عثر عليه منذ 5 سنوات خلال رحلة صيد سيجلب له المال والثروة.

حيث رأى سوات في العام 2015 قطعة غريبة الشكل من قيء الحوت تطفو على سطح الماء، فقام بأخذها نظرا لإعجابه بشكلها.

ووضع سوات البالغ من العمر 58 عاما القطعة في منزله دون أن يدرك أهميتها، وبدأ في تقطيع أجزاء منها ورميها كنوع من التسلية.

وفي أحد الأيام قرأ الصياد عن أن قيء الحوت هو العنبر الغالي الثمن، ليقوم بعرض القطعة الموجودة لديه على الخبراء الذين أكدوا له قيمتها الكبيرة ليقوم سواك على الفور ببيع الجزء المتبقي من القطعة التي عثر عليها بمبلغ وصل إلى 32 ألف دولار أمريكي.

وعبر سواك عن ندمه لرميه جزءا كبيرا من القطعة، وقال إن ثروته كانت ستتضاعف لو باع القطعة بحجمها الحقيقي.

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