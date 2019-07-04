شركة Xiaomi تطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

أماطت شركة Xiaomi الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة للغاية أطلقت عليه اسم MI9 SE.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 712، وبنظام أندرويد حديث ومتطور مزود بواجهات تشغيل قامت الشركة الصينية بتصميمها خصيصا له.

وصنعت الشركة الصينية هيكل الهاتف الجديد من الزجاج القادر على حماية الهاتف من الصدمات، الخدوش، الماء، والغبار، وبلغ وزن الهاتف 155 غراما.

واحتوت شاشة الهاتف على كاميرا أمامية مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وتم دمج مستشعر البصمات فيها، أما الكاميرا الخلفية فجاءت ثلاثية وبدقة 48 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهاتف MI9 SE بخيارين 64 و128 غيغا بايت، في حين بلغت مساحة الذاكرة العشوائية 6 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية الهاتف ببطارية جيدة بسعة 3500 ميلي أمبير، تشحن باستخدام خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن Xiaomi ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر 350 دولارا أمريكيا.

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