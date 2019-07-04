مايكروسوفت توقف قراءة كتبها الإلكترونية

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن قيامها بمنع العملاء الذين قاموا بشراء كتب إلكترونية من متجرها قبل قرار إيقافها للمتجر في نيسان الماضي من الاستفادة من هذه الكتب أو استخدامها.

حيث أكدت الشركة الأمريكية أن هذه الكتب لن تكون قابلة للقراءة بعد الآن، سواء أكان العميل دفع ثمن الكتاب أم قام بتحميلها بشكل مجاني.

وقالت مايكروسوفت إنها ستقوم بإيقاف خاصية إدارة الحقوق الرقمية التي توجد في الكتب الإلكترونية عن طريق إيقاف سيرفر DRM.

ونبهت الشركة الأمريكية المُستخدمين الذين لجؤوا إلى خيار الملاحظات الرقمية في كتبهم التي اشتروها قبل شهر أبريل إلى أن هذه الملاحظات سوف تحذف.

وستقوم شركة مايكروسوفت بدفع تعويض للعملاء المُتضررين من هذا القرار، حيث ستقوم برد سعر الكتاب بنفس الطريقة التي دفع بها المستخدم، وستعوض العملاء الذين استخدموا خيار الملاحظات بمبلغ 25 دولارا أمريكيا.

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