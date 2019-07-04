منوعات

مايكروسوفت توقف قراءة كتبها الإلكترونية

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن قيامها بمنع العملاء الذين قاموا بشراء كتب إلكترونية من متجرها قبل قرار إيقافها للمتجر في نيسان الماضي من الاستفادة من هذه الكتب أو استخدامها.

حيث أكدت الشركة الأمريكية أن هذه الكتب لن تكون قابلة للقراءة بعد الآن، سواء أكان العميل دفع ثمن الكتاب أم قام بتحميلها بشكل مجاني.

وقالت مايكروسوفت إنها ستقوم بإيقاف خاصية إدارة الحقوق الرقمية التي توجد في الكتب الإلكترونية عن طريق إيقاف سيرفر DRM.

ونبهت الشركة الأمريكية المُستخدمين الذين لجؤوا إلى خيار الملاحظات الرقمية في كتبهم التي اشتروها قبل شهر أبريل إلى أن هذه الملاحظات سوف تحذف.

وستقوم شركة مايكروسوفت بدفع تعويض للعملاء المُتضررين من هذا القرار، حيث ستقوم برد سعر الكتاب بنفس الطريقة التي دفع بها المستخدم، وستعوض العملاء الذين استخدموا خيار الملاحظات بمبلغ 25 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك