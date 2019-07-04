شركة Vivo تطلق هاتف Vivo Z1 PRO

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة Vivo الصينية برفع النقاب عن هاتف جديد ومميز أطلقت عليه اسم Vivo Z1 PRO.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 712 وسيعمل بنظام Fun touch المصمم من قبل الشركة والمشابه لنظام Android Pie.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD بحجم 6.53 ودقة Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية حيث ستصل دقة الكاميرا الأولى إلى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، أما الثالثة فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

وقالت فيفو إن ذاكرة الهاتف الداخلية ستأتي بخيارين 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بمساحة 4 و6 غيغا بايت.

وسيحصل الهاتف الجديد على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 18 واط.

يذكر أن فيفو ستطرح هاتفها في المتاجر الإلكترونية يوم 11 يوليو الجاري، وسيصل سعر الجهاز بذاكرة 644 غيغا بايت إلى 217 دولارا، في حين سيصل سعر الجهاز بذاكرة 1286 غيغا بايت إلى 261 دولارا.

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