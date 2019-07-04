بقرة تثير الإعجاب بـ”لعبة شهيرة”. شاهد لتعرف

قد يكون الاعتقاد السائد بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي أثار إعجابا وجدلا واسعا، وحظي بأعداد مشاهدات ضخمة بعد تداول الآلاف له على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللعبة الرياضية الأشهر حول العالم لن تكون حكرا على “الهوس البشري”، وأنها ستتعداهم إلى الحيوانات، إذ يرصد مقطع فيديو بقرة وهي تركل الكرة، ثم تحاول الاحتفاظ بها، رغم محاولة فتيان صغير استخلاص الكرة منها لعدة مرات دون جدوى.

ووفق ما يُظْهِره مقطع الفيديو فإن البقرة التي بدت مترهلة صحيا، نجحت مطولا في الاستحواذ على الكرة، ومحاولة ركلها بفمها وقدميها، فيما تبدأ بالركض والمناورة حينما نجح أحد الفتيان الصغار في أخذ الكرة منها، محاولة استردادها، إذ قالت وسائل إعلام دولية إن المقطع الذي لم يُعرف موعد التقاطه صُوّر في إحدى المقاطعات النائية في الهند، فيما صبّ غاضبون حول العالم من منتخباتهم وأنديتهم جام الغضب عليها، وطالبوها بالتمثل ب”البقرة اللّعيبة”.

يشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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