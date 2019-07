بعد اتهامها بممارسة الدعارة.. الحكم على مطربة مصرية معروفة بالحبس 3 سنوات

أصدرت محكمة جنح العجوزة في مصر، اليوم الخميس، حكماً بالحبس 3 سنوات للمطربة شيما بطلة كليب “عندي ظروف” الذي تسبب بأزمة كبيرة في مصر.

حيث عاقبت المحكمة 11 فتاة أخرى بالإضافة للمطربة، لاتهامهن بممارسة وتسهيل الدعارة، في القضية الشهيرة بـ”الاتجار بالبشر”. كما تمت معاقبة 9 أشخاص من العاملين في مطعم بمنطقة المهندسين، بالحبس مدداً تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات لاتهامهم بالترويج وتسهيل الدعارة. هذا وكشفت التحقيقات، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على صاحب المطعم بالمهندسين، وهو المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي شكل عصابة للاتجار بالبشر، عن طريق استقطاب الفتيات بمساعدة شقيقه، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات على زبائنهم. بالإضافة إلى أن المتهم كذلك متورط في جلب مخدرات “الهيروين والأيس والكريستال والترامادول” عن طريق 4 أفراد آخرين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، من الهند وتركيا.

