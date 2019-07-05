قط شُجاع يهزم أفعى قاتلة وينقذ أصحابه

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر معركة شرسة تدور بين قط منزلي وأفعى من نوع كوبرا.

ووقعت أحداث القصة في الهند يوم 2 يوليو الجاري، حيث اكتشف القط أثناء سيره في المنزل وجود أفعى كوبرا صغيرة، لتدور بينهما وبشكل فوري معركة شرسة انتهت بانتصاره وقذفه للأفعى خارج المنزل.

وراقب أصحاب المنزل المعركة الدائرة بين قطهم والأفعى، وتفاجؤوا بشجاعة القط وقدرته على تجنب لدغات الأفعى القاتلة.

وبعد أن طرد القط الأفعى قام الأب باستدعاء أخصائي الثعابين الذي أمسك بالأفعى ونقلها إلى مكان بعيد عن الناس.

وعبر الأب عن امتنانه الكبير لقطه الشجاع، وقال إن قطه ساهم في إنقاذ حياة أطفاله الصغار الذين يزحفون في أرجاء المنزل، والذين كانوا معرضين للدغات الكوبرا السامة.

يذكر أن القط لم يصب بأي أذى على الرغم من المعركة القوية والشرسة التي خاضها ضد الأفعى السامة.

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