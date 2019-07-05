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أمريكية تربح جائزة بأرقام شاهدتها في الحلم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بادرت الأمريكية سيلفر سيبرنيغ البالغة من العمر 73 عاماً إلى المشاركة باليانصيب وسحب 5 أرقام رأتها في منامها، لتفوز بجائزة وقدرها 50 ألف دولار.

وقالت سيلفر التي تعيش في ولاية ماريلاند الأمريكية أنها لم تتردد للحظة في سحب الأرقام التي راودتها في الحلم، حيث سبق لها منذ سنوات ربح جائزة مماثلة من خلال سحبها لأرقام رأتها في منامها.

وظهرت الدهشة واضحة على وجه مسؤول اليانصيب عندما أخبرته السيدة سيلفر بأن هذه الأرقام رأتها في منامها، وبأنها ستربح الجائزة.

وعندما سُئلت سيلفر عما ستفعله بهذه الجائزة قالت إنها ستخصص هذه الجائزة لعائلتها، حيث ستقوم بمد يد العون لأفراد العائلة لكي يحققوا أحلامهم، وقالت إنها لن تشعر بالراحة في حال لم تُشاركها عائلتها هذه الفرحة الكبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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