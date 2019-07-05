سامسونغ تطلق هاتفاً للاستخدامات الشاقة

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بإزاحة الستار عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه اسم Galaxy Xcover 4s Enterprise Edition.

ويتميز الهاتف الجديد بقدرته على مقاومة الماء والأتربة وفق معيار IP68، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة الكورية قامت باختبار الهاتف وفق معيار MIL-STD-810G.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة مقاس 5 بوصة بدقة وضوح 1280*720 بيكسل، وستصل دقة كاميرا الهاتف الأمامية إلى 5 ميغا بيكسل، أما دقة الكاميرا الخلفية فستبلغ 16 ميغا بيكسل.

وسيعمل الهاتف بمعالج ثماني النوى بسرعة 1.6 غيغا هرتز، وسيبلغ حجم الذاكرة الداخلية 32 غيغا بايت، في حين سيبلغ حجم الذاكرة العشوائية 3 غيغا بايت.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بمكان لتركيب شريحتي اتصال، بالإضافة منفذ USB-C، وبطارية بسعة 2800 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن سامسونغ لم تكشف عن موعد طرح الهاتف في الأسواق ولا عن سعره.

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