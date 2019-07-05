شركة “أوبو” تكشف عن قاتل الهواتف الذكية

أماطت شركة أوبو الصينية اللثام عن هاتف جديد حمل اسم قاتل الهواتف الذكية نظرا لميزاته الرائعة وسعره المناسب لإمكانيات الجميع.

وعمدت الشركة الصينية إلى تصميم هاتفها الجديد بشكل جذاب، حيث بلغت أبعاد الهاتف 9.175157 ملم، وجاء هيكله مقاوما للماء والغبار لحمايته من الخدوش.

وسيعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل Android Pie 9، ومعالج Mediatek Helio P90 ثماني النوى.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بخيارين 128 و256 غيغا بايت، ويمكن للمستخدم توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 6و8 غيغا بايت.

وزدوت الشركة الصينية هاتفها بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض 10802340 بيكسل، تحتوي على مستشعر بصمات مدمج فيها.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميراته الأمامية والخلفية، حيث وصلت دقة الكاميرا الأمامية إلى 32 ميغا بيكسل، في حين جاءت الكاميرا الخلفية مدمجة، حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 46 ميغا بيكسل والثانية 8 ميغا بيكسل، وتتيح هذه الكاميرا للمستخدم الفرصة لالتقاط صور دقيقة وواضحة في ظروف إضاءة منخفضة.

ولتمنحه صوتا مميزا قامت شركة أوبو بتزويد الهاتف بمكبرات صوت Dolby Atoms التي تعمل على توزيع الصوت بطريقة مشابهة لطريقة توزيع الصوت في السينما.

الجدير بالذكر أن أوبو لم تفصح عن موعد إطلاق قاتل الهواتف الذكية في الأسواق ولا سعره.

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