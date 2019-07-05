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تطبيق صور غوغل يستعد لطرح خدمات غير مسبوقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصدر مسؤول عن تطبيق صور غوغل أن التطبيق أنهى المرحلة التجريبية لمجموعة من الميزات الجديدة بنجاح، وبأن الشركة ستتيحها للمستخدمين قريبا.

وقال المصدر نفسه إن التطبيق سيحصل على ميزة تساعد المستخدمين على القيام بالإشارة ( Tagging) بشكل يدوي للأشخاص الذين يفشل التطبيق في إيجادهم.

وأكدت الشركة الأمريكية أن مستخدمي شبكة الإنترنت ونظام “أي أو إس” سيكونون قادرين حاليا على الوصول إلى الصور الموجودة في ألبوماتهم والصور التي تم تحميلها مؤخرا والإشارة إلى الأشخاص الراغبين بمشاركة هذه الصور معهم.

وأكدت غوغل أنها ستوفر لمستخدمي أندرويد هذه الميزة قريبا أسوة بمستخدمي نظام “أي أو إس”.

وطلبت الشركة الأمريكية من المستخدمين طرح أفكارهم حول الميزات التي يرغبون بالحصول عليها في تطبيق صور غوغل لتعمل بدورها على توفيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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