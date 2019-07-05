تطبيق صور غوغل يستعد لطرح خدمات غير مسبوقة

أعلن مصدر مسؤول عن تطبيق صور غوغل أن التطبيق أنهى المرحلة التجريبية لمجموعة من الميزات الجديدة بنجاح، وبأن الشركة ستتيحها للمستخدمين قريبا.

وقال المصدر نفسه إن التطبيق سيحصل على ميزة تساعد المستخدمين على القيام بالإشارة ( Tagging) بشكل يدوي للأشخاص الذين يفشل التطبيق في إيجادهم.

وأكدت الشركة الأمريكية أن مستخدمي شبكة الإنترنت ونظام “أي أو إس” سيكونون قادرين حاليا على الوصول إلى الصور الموجودة في ألبوماتهم والصور التي تم تحميلها مؤخرا والإشارة إلى الأشخاص الراغبين بمشاركة هذه الصور معهم.

وأكدت غوغل أنها ستوفر لمستخدمي أندرويد هذه الميزة قريبا أسوة بمستخدمي نظام “أي أو إس”.

وطلبت الشركة الأمريكية من المستخدمين طرح أفكارهم حول الميزات التي يرغبون بالحصول عليها في تطبيق صور غوغل لتعمل بدورها على توفيرها.

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