افتتاح وحدة عناية فائقة وقسم إسعاف بمستشفى «طرابلس الجامعي»

افتتح وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني محمد هيثم عيسى، الخميس، وحدة العناية الفائقة بقسم جراحة القلب كبار، وقسم الإسعاف داخل مستشفى طرابلس الجامعي، بعد أن جرى تجهيزهما وتطويرهما لتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن وحدة العناية الفائقة بقسم جراحة القلب كبار تم تزويدها بأحدث التجهيزات، كما تتمتع بمقاييس عناية وخدمات وتعقيم وتجهيز بحيث تبلغ تكلفة السرير خلال يوم واحد لما يماثلها من وحدات في مصحات القطاع الخاص 3000 د.ل.

من جانبه ثمّن مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي “نبيل العجيلي”جهود وكيل عام وزارة الصحة في دعم القطاع الصحي العام وتزويد وحدة العناية الفائقة والإسعاف بتجهيزات ذات مستوى عالٍ، وفق قوله.

وبيّن أنه قد جرى تجهيز قسم الإسعاف بغرفة إنعاش حديثة ومتكاملة بسعة 7 أسرة، إلى جانب تجهيز وحدات إسعاف الباطنة وإسعاف قلب وإسعاف جراحي، كما تم تزويد قسم الإسعاف بجهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز أشعة رقمي وغرفة عمليات.

وذكر مدير مستشفى طرابلس الجامعي أن قسم جراحة القلب توقف عن تقديم الخدمات قبل 5 سنوات نظرًا لحاجته إلى تنفيذ أعمال صيانة وتجهيز، وقد تم افتتاحه بعد أن شهد أعمال صيانة شاملة وتجهيز بقدرة سريرية تساوي 35 سرير.

هذا وطالب وكيل عام وزارة الصحة خلال جولته داخل وحدة العناية الفائقة، بصرف مقابل عمل مُجزي للتمريض المتخصص الذي سيتم التعاقد معه للعمل داخل الوحدة الجديدة لتوفير أقصى مستويات الرعاية الطبية للجرحى.

كما صدرت تعليمات عن وكيل عام وزارة الصحة بإصلاح الخلل الذي لحق بالتكييف المركزي داخل بعض أجزاء المستشفى نظرًا لأهميته في حصول المرضى باستمرار على هواء نقي ومنعًا لانتشار الأمراض وتوفير بيئة صحية للمرضى والأطباء.

“وكيل عام الوزارة” يفتتح وحدة عناية فائقة وقسم إسعاف بمستشفى “طرابلس الجامعي”

|4 يوليو 2019||و.أبو النيران| افتتح وكيل عام وزارة الصحة السيد “محمد هيثم عيسى” ظهر اليوم وحدة العناية الفائقة بقسم جراحة القلب كبار، وقسم الإسعاف داخل مستشفى طرابلس الجامعي، بعد أن جرى تجهيزهما وتطويرهما لتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للجرحى.

وتمتاز وحدة العناية الفائقة بقسم جراحة القلب كبار بتزويدها بأحدث التجهيزات، كما تتمتع بمقاييس عناية وخدمات وتعقيم وتجهيز بحيث تبلغ تكلفة السرير خلال يوم واحد لما يماثلها من وحدات في مصحات القطاع الخاص 3000 د.ل.

هذا وقد ثمّن مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي السيد “نبيل العجيلي”جهود وكيل عام وزارة الصحة في دعم القطاع الصحي العام وتزويد وحدة العناية الفائقة والإسعاف بتجهيزات ذات مستوى “عالٍ “. وبيّن أنه قد جرى تجهيز قسم الإسعاف بغرفة إنعاش حديثة ومتكاملة بسعة 7 أسرة، إلى جانب تجهيز وحدات إسعاف الباطنة وإسعاف قلب وإسعاف جراحي، كما تم تزويد قسم الإسعاف بجهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز أشعة رقمي وغرفة عمليات. وذكر مدير مستشفى طرابلس الجامعي أن قسم جراحة القلب توقف عن تقديم الخدمات قبل 5 سنوات نظرًا لحاجته إلى تنفيذ أعمال صيانة وتجهيز، وقد تم افتتاحه بعد أن شهد أعمال صيانة شاملة وتجهيز بقدرة سريرية تساوي 35 سرير. من جانب آخر أمر وكيل عام وزارة الصحة خلال جولته داخل وحدة العناية الفائقة، بصرف مقابل عمل مجزي للتمريض المتخصص الذي سيتم التعاقد معه للعمل داخل الوحدة الجديدة لتوفير أقصى مستويات الرعاية الطبية للجرحى. كما صدرت تعليمات عن وكيل عام وزارة الصحة بإصلاح الخلل الذي لحق بالتكييف المركزي داخل بعض أجزاء المستشفى نظرًا لأهميته في حصول المرضى باستمرار على هواء نقي ومنعًا لانتشار الأمراض وتوفير بيئة صحية للمرضى والأطباء.

The post افتتاح وحدة عناية فائقة وقسم إسعاف بمستشفى «طرابلس الجامعي» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا