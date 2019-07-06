مستشفى الهضبة يتسلم جهاز تصوير مقطعي هو الأول من نوعه في ليبيا

تسلم مستشفى الهضبة العام جهاز تصوير مقطعي مزود بتقنيات

تصوير متطورة تستخدم لأول مرة في ليبيا، ويحتوي على تطبيقات خاصة بتصوير الصدر

والبطن، والحوض للأطفال والكبار، وقياس كثافة العظام بدقة عالية.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية الجمعة، إن الجهاز

سيعمل بقسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى؛ لإجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ

والعمود الفقري والأورام.

وكانت الوزارة قد جهزت في وقت سابق مستشفى الهضبة العام

بوحدة مناظير متكاملة للجهاز الهضمي، وجهاز غسيل وتعقيم أجهزة المناظير، و6 أجهزة

مراقبة وظائف خاصة بالعمليات، و 7 أجهزة مراقبة وظائف حيوية خاص بالعناية وغيرها.

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