من فوائد ماء البحر للجسم ما يأتي:

1 ـ غسول للفم: حيث يقضي ملح البحر على البكتيريا، فيمكن استخدامه لتنظيف اللثة، وغسول رائع للفم، إذ يهاجم البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة، ورائحة الفم الكريهة، فيخفف الألم، حيث نضع ملح البحر في كوب ماء دافئ ونستخدمه كغسول لمدة 30-60 ثانية.

2 ـ التقليل من التهاب العضلات: إذ يعد ملح إبسوم الموجود في مياه البحر علاجاً لتخفيف آلام التهابات العضلات، وذلك لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يمنح الجسم التوازن خاصة الوظائف المتعلقة بالعضلات والأعصاب. ويمكن إضافة زيت الأوكاليبتوس أو زيت اللافندر لحمام ملح إبسوم للحصول على نتائج صحية أفضل.

3 ـ تقوية المناعة: حيث تعزز السباحة في مياه البحر جهاز المناعة؛ لأنها تحتوي على العناصر الحيوية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والأحماض الأمينية، والكائنات الحية الدقيقة التي تنتج مضادات للبكتيريا تعزز نظام المناعة. حيث إن مياه البحر تحتوي على مكونات مشابهة لبلازما الدم، حيث يتم امتصاصها بسهولة أثناء السباحة، واستنشاق ضباب البحر أيضاً الذي يحتوي على الأيونات السالبة أو الجزيئات المهمة لصحة الرئة.

4 ـ زيادة دوران الدم في الجسم: إذ تزيد مياه البحر الدورة الدموية وتنشطها، فالاستحمام أو السباحة بمياه البحر يحسن الدورة الدموية باستعادة المعادن التي فقدت نتيجة الإجهاد، أو تلوث البيئة، والحمية السيئة.

5 ـ تحسن الصحة العامة: فالسباحة في مياه البحر الدافئة تنشط قدرات الجسم الشفائية، وذلك لمقاومة أمراض الربو، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهابات الأخرى والآلام. فمياه البحر غنية بالمغنيسيوم الذي يريح العضلات ويقلل التوتر، ويمنح الشعور بالهدوء.

6 ـ الحفاظ على ضغط الدم: فعندما يحتفظ الجسم بالملح والماء، ولا يفقده عن طريق التبول فإن ضغط الدم يرتفع. وعندما يندفع الملح والماء تزول آثار البول، ويحافظ على ضغط الدم.

7 ـ تقليل الشهية: فتناول القليل من الماء المالح يؤثر في استقرار الملح، فيجعلنا نتجنب الوجبات السريعة، والوجبات غير الصحية، فنحافظ على رشاقتنا ونتجنب زيادة الوزن.

8 ـ تقليل التوتر: فالمعظم يصيبه الأرق ولا يستمتع بنومه، لذلك يقلل الملح الموجود في ماء البحر هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، والأدرينالين.

9 ـ تعزيز صحة العظام: حيث تشير الدراسات إلى أن هشاشة العظام تنتج بسبب نقص الكالسيوم، وتناول كوب من الماء والملح يزيد من كميات الكالسيوم والمعادن، ويحسن صحة العظام.

10 ـ علاج وجع الأسنان: فالماء المالح يخفف وجع الأسنان. حيث نخلط ملعقة من الملح في كوب ماء ساخن، ونتغرغر بالمزيج.

11 ـ علاج الإكزيما: فقد استخدم ملح البحر (الإبسوم) منذ القدم لعلاج الإكزيما، حيث ينقع الجسم في الماء الدافي أو الساخن، ليتدفق الدم عبر الجلد ويسرع عملية الشفاء ويعززها.

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