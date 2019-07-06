“عقب سيجارة” يثير سخطا بمواقع التواصل الاجتماعي

أثارت مجموعة من الصور لطائر يقوم بإطعام فراخه عقب سيجارة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لمخاطر هذا التصرف.

وظهر في الصور التي التقطتها كارين ماسون على شاطئ في ولاية فلوريدا الأميركية طائر يمسك بمنقاره عقب سيجارة ليقدمه إلى فراخه كغذاء.

وطالبت كارين المدخنين بتحمل المسؤولية، وعدم رمي أعقاب السجائر في أي مكان، فيما عبر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم على المدخنين، وقالوا إن هذه الصور تعد كارثة بحق الطبيعة.

وأكد مجموعة من الخبراء أن رمي أعقاب السجائر في الطبيعة يؤثر بشكل كبير على الحيوانات، كما أنه يعد سببا رئيسيا في اندلاع حرائق الغابات.

يذكر أن مجموعة من التقارير أشارت إلى أن أعقاب السجائر تعد العنصر الأكثر انتشارا في النفايات التي يتم جمعها من الشواطئ.

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