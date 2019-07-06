إيطالي يدخل موسوعة غينيس بـ”إنجاز غريب”

دخل الإيطالي “سيرجيو بوديني” موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدد الصحف التي يمتلكها، حيث قام سيرجيو بالاحتفاظ بـ1444 صحيفة ورقية من 115 دولة.

وبدأ سيرجيو بجمع الصحف في العام 1980 عندما كان يبلغ من العمر حينها 10 سنوات فقط، حيث كان يجمعها في البداية من أجل مشروع صفي قبل أن يتحول الأمر لهواية محببة لديه.

وقال سيرجيو إنه كان يحتفظ بهذه الصحف بغرفة نومه، ولكن ازدياد عددها دفعه إلى تخصيص قبو لها، حيث يقوم بوضع الصحف بصناديق بلاستيكية.

ويقوم سيرجيو بالتحكم بدرجة حرارة القبو لكي يحافظ على سلامة صحفه من التلف.

وقال سيرجيو إنه كان يرغب بالعمل كصحفي رياضي قبل أن يعدل عن رأيه ويدخل عالم الكيمياء.

وأكد سيرجيو أنه سيواصل العمل على تعزيز رقمه القياسي، وذلك من خلال إضافة صحف جديدة إلى مجموعته المميزة.

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