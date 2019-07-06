تحديث جديد لـ”ويندوز” بحجم صغير

قالت شركة مايكروسوفت إنها أنهت كل الترتيبات لإطلاق تحديث جديد لأنظمة ويندوز، ليكون هذا التحديث الثاني الذي تطلقه الشركة الأميركية هذا العام.

وسيحمل التحديث الجديد اسم Windows 10 19H2، وسيأتي بحجم صغير ليكون المستخدمين قادرين على تحميله بشكل أسرع.

وأضافت الشركة الأميركية أن التحديث سيكون حكرا على الأشخاص الذين قاموا بتحميل التحديث الذي أطلقته الشركة في شهر مايو الماضي.

ولم تكشف مايكروسوفت عن الميزات الموجودة في هذا التحديث، ولكنها أكدت على أن هذا التحديث سيسهل على المستخدمين تحميل التحديثات الشهرية، وسيحسن عمل أنظمة ويندوز.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت لازالت تختبر الميزات الجديدة التي سيحتوي عليها هذا التحديث مع عملائها المشتركين في برنامج ويندوز إنسايدر، حيث ستسمع لنصائحهم للاستفادة منها في إطلاق تحديث يرضي جميع المستخدمين.

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