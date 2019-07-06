سامسونغ تطلق جهازا لوحيا ببطارية رائعة

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن جهاز لوحي جديد ومميز حمل اسم Galaxy Tab A8.0 2019.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 439، وبنظام Android 9Pie.

وسيأتي الجهاز الجديد بشاشة مقاس 8 بوصة ودقة عرض 1280*800 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة لذاكرة الجهاز الداخلية فسيصل حجمها إلى 32 غيغا بايت مع إمكانية توسيع الذاكرة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فسيصل حجمها إلى 2 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد ببطاريته الجيدة التي تأتي بسعة 5100 ميلي أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع.

وقالت سامسونغ إن مشتري هذا الجهاز سيحصلون على اشتراك مجاني في YouTube Premium لمدة شهرين، واشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمة Spotify Premium.

وستوفر الشركة الكورية الجنوبية الجهاز اللوحي الجديد باللونين الأسود والرمادي، إلا أنها لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الجهاز ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية