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هواوي تستعد لإطلاق “هاتف خارق”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير إلى أن شركة هواوي الصينية تستعد لإطلاق هاتف خارق في الأسواق يوم 23 يوليو الجاري.

وأكدت التقارير أن الهاتف الجديد سيحمل اسم Honor 9X وسيأتي بتصميم مميز وبهيكل زجاجي مقاوم للصدمات.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Huawei Kirin 810 ثماني النوى بتردد 2.2 غيغا هرتز، ومعالج ARM Cortex-A55، بالإضافة إلى معالج رسوميات ARM Mail-G52 MP6 GPU.

ويتميز الهاتف بشاشته العالية الدقة مقاس 6.7 بوصة، وسيدمج في الشاشة ماسح البصمات، كما ستحتوي على كاميرا أمامية متحركة تظهر عند الاستخدام، تعمل بتقنية التعرف على الوجوه.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، أما الثالثة فستصل دقتها إلى 2 ميغا بيكسل.

وسيزود الهاتف الجديد ببطارية سعتها 3750 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن التقارير التي سربت هذه المعلومات لم تستطع كشف سعر الهاتف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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