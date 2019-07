وزارة الصحة تُبرم اتفاقية مع المجر لتدريب عناصرها

التقى وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى القائم بالأعمال في السفارة المجرية لدى ليبيا غابور باب وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون في المجالات الطبية بين ليبيا والمجر.

هذا واتفق الطرفان على إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين الصحيين في ليبيا داخل دولة المجر، بناءً على مقترحات تقدمها وزارة الصحة الليبية شرط أن يستكمل الاتفاق في صورته النهائية في زيارات لاحقة يتم الإعداد لها.

كما بحث الطرفان جملة من الملفات الهامة من بينها آلية علاج الجرحى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة المجرية للمرضى والجرحى، فضلًا عن تنظيم زيارات لأطباء متخصصين من دولة المجر للمستشفيات والمصحات الليبية.

