6 فوائد صحية لفصل الصيف

يستمتع كثيرون بأشهر الصيف ويشعرون بالراحة وتحسن المزاج

به لأسباب مختلفة حيث تشمل أشهر الصيف بداية فترة الأجازات المدرسية، السفر، كثرة

التنزه، وغيرها من الأسباب، ولكن إذا كنت تعتقد أن تلك الأسباب لا تعد جيدة أو

كافية للتمتع بأشهر الصيف.. فهذه بعض الفوائد الصيفية التي تعود بالإيجاب على

صحتك.

أولا- فيتامين«D»

وفقًا لموقع «Medical Daily»،

الحصول على فيتامين «D» يعد من أهم فوائد الشمس للإنسان؛ حيث أن

الحفاظ على نسبة معتدلة من هذا المكمل يبطء التقدم في العمر، ويحمي من الالتهابات،

ويُحسن صحة العظام، ويُحسن المناعة والقدرة على مقاومة الأمراض، كما اكتشفت

الدراسات أخيرًا أن هذا الفيتامين يمكن أن يحد من خطر التعرض للوفاة المبكرة عند

مرضى القلب.

ثانيا- فصل الفواكه

يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة رغبة الإنسان في

تناول الفواكه مثل شرائح البطيخ، أو المانجا، كما أن فواكه الصيف الأخرى مثل التوت

بأنواعه، الأناناس، الكيوي، والخوخ، تحمي الإنسان من الجفاف، وتوفر له نظام غذائي

صحي غني بالفيتامينات «E»، و«C».

ثالثا- التعرق

كلما تصبب الإنسان عرقا، أصبح جسمه أكثر برودة، وازداد

تحسن الدورة الدموية في الجسم، بالإضافة إلى أن العرق يساعد على تنقية وتنظيف

الجلد بتطهير الجسم من البكتيريا، الزيوت، الأتربة وغيرها من الشوائب.

رابعًا- التمتع بالطبيعة والهواء الطلق

أثبتت دراسة أُجريت عام 2016 أن قضاء 30 دقيقة فقط في

الطبيعة أسبوعيا يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، حيث أن التعرض للهواء

النقي بعد أمرًا مهما خاصة لمن يعيشوا في مدن مزدحمة ويتعرضوا للتلوث، بجانب أن

استنشاق أوكسجين نظيف يزيد من مستويات مركب السيروتونين، ويزيد من السعادة

والرفاهية.

خامسًا- التجديد

تشير بعض الأبحاث إلى أن أخذ أجازه من الروتين المعتاد

والتخطيط للسفر والاسترخاء يعد أمرًا مطلوبا للحفاظ على الصحة على المدى البعيد.

وبغض النظر عن العمر، فالتمتع ببعض الوقت بعيدا عن بيئات

العمل له العديد من الفوائد تشمل الحد من الضغط العصبي، الابداع، تحسين التركيز،

وتطوير الروابط الأسرية.

سادسا- التمتع بقلب صحي

أثبتت دراسات سابقة أن خطر الإصابة بأمراض القلب يصل إلى

ذروته أثناء أشهر الشتاء، ولكنه ينخفض أثناء أشهر الصيف، وعلى الرغم من أن الخبراء

لم يحددوا السبب الدقيق وراء ذلك حتى الأن، إلا أن الفوائد المذكورة ربما تشير إلى

أن صحة الإنسان العامة تتحسن أثناء فصل الصيف.

بجانب أن مستويات الكوليسترول الجيدة ترتفع خلال هذا الفصل مقارنة بالأشهر الباردة، وربما يكون سبب ذلك هو أن الطقس الحار ليس من المرجح أن يقيد الأوعية الدموية.

المصدر: موقع الكونسلتو

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