مشكلة جديدة تضرب نظام التشغيل «ويندوز 10» ومايكروسوفت تُحذر مُستخدميه

وجهت مايكروسوفت تحذيراتها للملايين من مشكلة في نظام التشغيل “ويندوز 10” الذي أصبح يشكل خطراً على الشركة، بسبب مشاكله التي تراكمت في الأسابيع الأخيرة. حيث ذكرت مواقع مختصة بشؤون التكنولوجيا أنه بفضل اكتشاف موقع ويندوز لاتست لثغرة، أخبرت مايكروسوفت، في رسالة تحذير، عشرات الملايين من مستخدمي ويندوز 10 أن آخر تحديث قد يضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد، الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تداعيات خطيرة. كما أن المشكلة تتعلق بشبكات VPN، فخدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال ويندوز 10 بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات VPN بشكل طبيعي. ونظراً للنمو المذهل في استخدام VPN فإن لهذا الأمر تأثير كبير على كيفية استخدام الكمبيوتر. هذا وقالت مايكروسوفت أن المشكلة تؤثر فقط على نظام التشغيل ويندوز 10 1903 وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي، وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.

