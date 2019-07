تعرف على سيارة «ديفيندر» الجديدة من لاند روفر

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صوراً وفيديوهات للنموذج الجديد من سيارات “ديفيندر” التي ستطرحها “لاند روفر” قريباً.

وتبعا للتسريبات فإن هذه السيارة ستكون أكبر من سيارات “ديفيندر” الحالية، وستزود بهيكل طوله أكثر من 5 أمتار، وقمرة كبيرة تتسع لـ 8 ركاب.

ومن المفترض أن تطلق هذه السيارة بـ4 نماذج، ستزود جميعها بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتحكم بالقيادة والسرعة، وأنظمة تتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، وأنظمة أمان تعدل حركة السير أو تفعل منظومة الفرملة أوتوماتيكيا عند الاقتراب من الأجسام الأخرى بصورة خطيرة.

ومن غير المعروف بعد ما نوع المحركات التي ستزود بها هذه السيارات، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستزود بمحركات بنزين بـ6 أسطوانات بعزم 350 و460 حصاناً، ومحركات ديزل بعزم 320 حصاناً، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

