أمازون تطلق ساعة حائط تدعم مساعدها الرقمي

أماطت شركة أمازون الأميركية اللثام عن ساعة حائط جديدة أطلقت عليها اسم Echo Wall Clock ، مزودة بأليكسا المساعد الصوتي لأمازون.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على تنبيه المستخدمين للوقت، والمنبه، ورسائل التذكير، كما تعد مناسبة لربات المنازل، حيث يمكن وضع الساعة في المطبخ لتساعدهن في الطبخ، حيث يمكن أن يقمن بضبط توقيت خاص بكل فتحة من فتحات موقد الطهي، كما يمكنهن ضبط فتحات الموقد من خلال الأوامر الصوتية الموجودة بالمساعد الصوتي إليكسا.

ولكي يتم تشغيل هذه الميزة يجب ربط الساعة بجهاز إيكو آخر يبعد مسافة 9 أمتار عن الساعة كحد أقصى، ومن ثم تركيب بطاريات للساعة، وضبط الأوامر الصوتية للمساعد إليكسا مثل اضبط ساعة Echo Wall Clock لمدة نصف ساعة مثلا.

وقالت شركة أمازون إن الساعة الجديدة يتم وصلها مع أجهزة Echo الأخرى من خلال تقنية البلوتوث 4.2.

وأكدت الشركة الأميركية أن الساعة الجديدة لا تعمل مع تلفزيون فاير تي في، ولا أجهزة فاير.

الجدير بالذكر أن أمازون ستطرح الساعة الجديدة على الإنترنت بسعر يصل إلى 30 دولارا أميركيا.

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