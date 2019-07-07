سوني تستعد لإطلاق هاتف مميز بهيكل مرن

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة سوني اليابانية عن هاتف جديد ومميز يعمل بشكل متوافق مع شبكات 5G.

وأكدت التقارير أن الشركة اليابانية ستختار لهذا الهاتف اسم Xperia J8010 أو Sphinx.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، وسيأتي بذاكرة داخلية بأحجام مختلفة 128256512 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية يتراوح حجمها ما بين 8 و12 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد بهيكله المرن، وسيزود بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة، وبدقة عرض تصل إلى 16443840 بيكسل، في حين لم تستطع التقارير معرفة دقة الكاميرا الأمامية والخلفية لهاتف سوني الجديد.

أما بالنسبة لبطارية هذا الهاتف فإن سعتها ستصل إلى 5000 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن التقارير لم تستطع التنبؤ بالموعد المتوقع لطرح هذا الهاتف في الأسواق ولا سعره.

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