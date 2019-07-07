جديد تيليغرام.. ميزة الملصقات المتحركة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تيليغرام، قامت الشركة المنتجة للتطبيق بإطلاق ميزة الملصقات المتحركة.

واعتمدت تيليغرام على تنسيق TGS لإنتاج ملصقات بحجم صغير يتراوح ما بين 20 إلى 30 كيلو بايت.

وأكدت تيليغرام أن ملصقاتها المتحركة ستقلل من صرف بطارية الهاتف مقارنة مع صورGIF، لأنها تعمل بسرعة 60 إطارا في الثانية.

وقالت تيليغرام إن كل ملصق متحرك يساوي 180 ألف كلمة، في حين أن كل صورة تساوي 1000 كلمة.

وقامت الشركة بإنشاء منصة مفتوحة المصدر للملصقات المتحركة، وذلك لكي تتيح الفرصة للمطورين لإغناء التطبيق بملصقات متنوعة ومميزة تضاف إلى الملصقات المتحركة التي وفرتها الشركة بشكل تلقائي.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدمين الذهاب إلى قائمة الملصقات، ومن ثم اختيار الملصق المتحرك الذي يرغبون بإرساله، كما سيظهر في هذه القائمة أكثر الملصقات استخداما.

الجدير بالذكر أن على المستخدمين القيام بتحديث التطبيق لكي يتمتعوا بخاصية الملصقات المتحركة.

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