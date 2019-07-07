طفل روسي يحطم الرقم القياسي لتمرين الضغط

تمكن الطفل الروسي إبراهيم ليانوف البالغ من العمر حوالي 6 سنوات من تحطيم الرقم القياسي لممارسة تمرين الضغط، حيث استطاع القيام بـ4445 تمرين ضغط بشكل متواصل.

وتفوق إبراهيم بذلك على الطفل الشيشاني راشيم كوارييف صاحب الخمس سنوات المقلب بشوارزنجر الشيشان، الذي قام العام الماضي بـ4105 تمرين ضغط بشكل متواصل.

وقام نادي شينجر الروسي بمكافأة إبراهيم على رقمه القياسي بمنحه شقة ليعيش فيها مع عائلته.

وأكد والد إبراهيم أن ولده كان يتدرب بشكل يومي ومكثف من أجل تحطيم الرقم القياسي، والفوز بالمسابقة، مؤكدا استمرار ولده بالتدريب من أجل تعزيز رقمه القياسي.

من جهة أخرى بدأ الطفل الشيشاني راشيم الاستعداد للدخول بالمسابقة مجددا، وتحطيم رقم إبراهيم القياسي.

الجدير بالذكر أن راشيم فاز العام الماضي بجائزة هذه المسابقة والتي كانت سيارة مرسيدس.

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