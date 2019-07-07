زوجان يفوزان ببطولة حمل الزوجات للمرة الثانية

شهدت مدينة سونكايارفي الفنلندية يوم السبت الماضي إقامة النسخة 24 من بطولة العالم لحمل الزوجات، والتي فاز بها الزوجان الليتوانيان فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينجا.

واستطاع الزوجان الليتوانيان الحفاظ على لقبهما الذي حققاه العام بعد منافسة شرسة مع حامل الرقم القياسي بعدد الفوز بهذه المسابقة الفنلندي تايستو ميتينين، الذي استطاع الفوز بها 6 مرات.

وتحظى هذه المسابقة بشعبية كبيرة، حيث يشارك فيها عدد كبير من الأزواج، الذين يتوافدون على القرية الفنلندية التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة.

ويخوض المشاركون تحديات عديدة في مضمار المسابقة، حيث يجب عليهم حمل زوجاتهم، والركض بهن وتجاوز مجموعة من العقبات.

الجدير بالذكر أن الزوجين الليتوانيين حققا اللقب الثاني على التوالي بفارق 0.1 ثانية عن الزوجين الفنلنديين.

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