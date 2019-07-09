أمراض جلدية مرتبطة بفصل الصيف.. هكذا تقي نفسك منها

ترتبط بعض الأمراض الجلدية بفصل الصيف،

حيث يسبب ارتفاع درجات الحرارة في انتشار هذه الأمراض، التي نستعرضها في هذا

التقرير.

قالت الدكتورة أيمان سند، أستاذ

الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، إن ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف ينتج

عنها بعض الأمراض الجلدية وتشمل:

حمو النيل

وهو مرض مرتبط بالتهاب في الغدد

العرقية ويصاب به الأطفال بنسبة أكبر من كبار السن بسبب أن الغدد العرقية في

الأطفال لا تتحمل درجة الحرارة المرتفعة.

ويظهر حمو النيل في صورة حبيبات سطحية

حمراء وقد يحدث في هذه الحبيبات تقرحات شديدة، ويكون مرتبط هذه الطفح حكة شديدة

بالجلد.

ومن النصائح الوقائية لحمو النيل، وفق

ما قالت أستاذ الأمراض الجلدية، تجنب درجة الحرارة المرتفعة وخاصة في الأماكن

المغلقة، وضرورة ارتداء ملابس قطنية خفيفة فضفاضة، وعدم التعرض المباشر للشمس،

وكثرة الاستحمام بماء يميل للبرودة.

التهابات الثنايا بالجلد

تحدث هذه الالتهابات نتيجة احتكاك

الجسم في مناطق تحت الإبطين، بين الفخذين، تحت الثدي، وفي البطن، ويحدث هذا كثيرا

عند أصحاب الوزن الزائد وتكون عبارة عن تسلخات يصاحبها احمرار بالجلد وحكة شديدة

تؤدي إلى تزايد الالتهاب والتعرض إلى الإصابة بالبكتيريا والفطريات لذلك ينتج

اسمرار بالجلد.

ومن النصائح للوقاية من التهابات ثنايا

الجلد العمل على تقليل الوزن وتجنب السمنة، وتجنب الجلوس في الأماكن الحارة، وتجنب

التعرض المباشر للشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة، واستخدام كريمات مرطبة ومرممة

للمساعدة في التئام الجلد عند حدوث التسلخات، وهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى

كريمات لعلاج الفطريات.

التهابات بكتيرية

الالتهاب البكتيرية وخاصة الحصف الجلدي

الأكثر شيوعًا عند الأطفال، وأكثر الأماكن إصابة الوجه وخاصة المنطقة حول الفم

والأنف ويحدث أيضًا في فرورة الرأس وتكون عبارة عن دمامل في فروة الرأس يصاحبه

التهاب في الغدد الليمفاوية في الرقبة أو خلف الأذن، وتزداد في حالة وجود حشرات في

فروة الرأس.

ومن النصائح الوقائية للحصف، كثرة

الاستحمام وتجنب الجلوس في درجة حرارة مرتفعة، وتجنب الحكة، ويجب علاجه سريعًا تحت

إشراف طبيب لأنه معدي وأيضا لتجنب حدوث مشكلة في الكلى.

التهابات فطرية

الالتهابات الفطرية وخاصة التينيا

الملونة والتينيا الفخذية، تزداد في فصل الصيف نتيجة إلى كثرة التعرق والرطوبة

وارتفاع درجة الحرارة.

والتينيا عبارة عن بقع صغيرة لونها

أبيض أو بني وتظهر مع زيادة التعرق أثناء التعرض إلى الشمس.

الحروق الشمسية

تحدث نتيجة التعرض إلى الشمس مباشرة

لفترة طويلة، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالحروق الشمسية أصحاب البشرة البيضاء،

نتيجة الحساسية المرتفعة لطبيعة الجلد ويكون هناك احمرار وقد تتحول إلى فقاقيع

مائية.

ومن النصائح الوقائية للحروق الشمسية،

تجنب التعرض إلى الشمس مباشرة لفترات طويلة، ووضع كريمات تحتوي على عامل حماية من

الشمس، فضلا عن وضع كريمات مهدئة للبشرة تحت إشراف طبيب.

النمش

يزداد النمش عند التعرض إلى أشعة الشمس

بطريقة مباشرة وهو عبارة عن نقط صغيرة يختلف لونها عن لون البشرة الطبيعي، ويظهر

في جميع المناطق المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة.

أكثر الأشخاص العرضه للإصابة بالنمش

أصحاب البشرة البيضاء،.

وللوقاية من النمش، تنصح سند باستخدام

كريمات تحتوي على نسبة حماية من الشمس، وتجنب التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة.

الحزاز الضوئي

هو عبارة عن بقع بنفسجية اللون تظهر في

الأماكن الأكثر شيوعًا للتعرض إلى الشمس مثل الوجه والصدر والكتفين.

ومن النصائح الوقائية للحزاز الضوئي،

تجنب التعرض إلى أشعة الشمس، بالإضافة إلى زيارة الطبيب لصرف بعض الأدوية

العلاجية.

الذئبة الحمراء

عبارة عن طفح جلدي يُصاب به الشخص

نتيجة التعرض إلى أشعة الشمس لفترة طويلة، حيث لون الجلد أحمر، .

وتنصح أيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، للوقاية من الذئبة الحمراء بعدم التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة. وفي حال الإصابة بالمرض توصي بضرورة التوجه إلى الطبيب لصرف العلاج المناسب للحالة.

المصدر / موقع الكونسلتو

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