الصحة: 541 عملية إخلاء خلال 87 يوما في مناطق الاشتباكات

أعلنت وزارة الصحة أن الفرق التابعة لجهاز الإسعاف و

الطوارئ نفذت 541 عملية إخلاء خلال 87 يوما من أماكن مختلفة في مناطق الاشتباكات

في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية الاثنين، إن فرق

الإسعاف أسعفت 530 جريحا نقلوا إلى مستشفيات ومصحات داخل وخارج العاصمة، وأن فرق

الإسعاف خلال الشهر الأول نفذت 139 عملية إخلاء أنقذت فيها العديد من الأرواح،

والشهر الثاني أسعفت 192 جريحا من مناطق الاشتباكات.

وبلغ عدد عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف

والطوارئ خلال شهر يونيو 137 عملية، وتمكنت من إسعاف 298 جريحًا نقلوا إلى

مستشفيات داخل العاصمة وخارجها.

يشار إلى أن جهاز الإسعاف والطوارئ يقوم بعمليات إخلاء

وإسعاف ونقل مدنيين منذ بدء عدوان خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في مطلع أبريل

الماضي.

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