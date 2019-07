موقع يوتيوب يكشف عن سياسته الجديدة ويُقرر حظر بعض أنواع الفيديوهات

كشف القائمون على موقع “يوتيوب” عن تغييرات ستطال سياسة الموقع، وتحظر بعض أنواع الفيديوهات من محتواه.

وتبعاً للسياسة الجديدة للموقع فإن القائمين على “يوتيوب” سيحذفون منه جميع الفيديوهات التي تتعلق بالقرصنة الإلكترونية، وسيحظرون نشر أي فيديو يتعلق بتعليم الاحتيال الإلكتروني، أو اختراق الحواسب والشبكات.

وكانت هذه الأخبار قد آثارت حفيظة العديد من مستخدمي موقع “يوتيوب”، وخصوصاً أن هذا النوع من الفيديوهات يعتبر ذا شعبية واسعة، والعديد من المدونين يعتمدون عليها بشكل أساسي في جذب المتابعين والمشتركين في قنواتهم التي تدر عليهم أرباحاً مادية.

من جهته قال المؤسس المشارك لمنظمة “هاكر انترشانج” كودي كينزي أن سياسة “يوتيوب” الجديدة هذه حتى لو أوقفت بعض السلوكيات غير القانونية، لكنها ستشكل ضرراً للأشخاص المهتمين بأمن الحواسب، موضحاً أنها تشكل صدمة للذين يهتمون بمكافحة القرصنة الإلكترونية وطرق الخداع عبر الشبكة العنكبوتية، وتحرمهم من تعلم طرق الوقاية من القرصنة.

