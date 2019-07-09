عرش تطبيقات التواصل الاجتماعي.. لمَن بعد 16 عاماً؟

‏218TV|خاص

مقطع فيديو لافت وغامض لا يقول الموقع التقني الهولندي الذي نشره يُظْهِر كيف صعدت أرقام المتابعة حول العالم لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بدءا من عام 2003، فيما لوحظ التقدم الهائل لبعض التطبيقات من الصفوف الخلفية على مدى 16 عاما، وفي عام 2019 يشير مقطع الفيديو التوضيحي أن “فيسبوك” قد جلس على عرش المنافسة مع بقية التطبيقات، وب”فارق مريح” عن أقرب منافسيه، إذ يتجاوز عدد المستخدمين النشطين للموقع الأزرق أكثر من ملياري وربع المليار مستخدم نشط.

ولوحظ أن موقع “يوتيوب” قد حل في المرتبة الثانية بعد فيسبوك بعدد يقل قليلا عن ملياري مستخدم نشط، فيما جاء موقع الصور الشهير “إنستغرام” في المرتبة الثالثة، علما أن الأخير قد تملكه موقع فيسبوك قبل سنوات، فيما كان لافتا أن يتقهقر موقع التدوين المصغر “تويتر” إلى موقع متأخر عن المراكز الثلاث الأولى في مقطع الفيديو الذي تساءل كثيرون عن سر غياب تطبيقات شهيرة مثل “سناب تشات” و” وواتس آب” التي اشتراها موقع فيسبوك بنحو عشرين مليار دولار قبل ستة أعوام، علما أن موقع “تليغرام” الذي يعتبر تطبيقا متقدما جدا في روسيا والعديد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا لم يكن مدرجا في مقطع الفيديو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية