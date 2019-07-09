أفضل 6 هواتف بـ2019.. مع السعر في ليبيا

أطلقت شركات هواتف الأندرويد هواتفها الرائدة في النصف الأول من العام 2019، بينما اعتدنا على شركة آبل إطلاق هواتفها الجديدة في شهر سبتمبر من كل عام.

إليك أفضل 10 هواتف من الفئة العليا مع سعرها بالدينار الليبي

سامسونج جالكسي أس 10 بلس

يُعتبر أفضل هاتف من حيث الشاشة التي صنعتها سامسونج من نوع SuperAmoled وهي من أفضل الشاشات من حيث الألوان والعمق، كما أن الأداء سريع والكاميرا ممتازة بدقة عالية خاصةً في التصوير الليلي، ويحتوي على ميزات رائعة مثل الشحن السريع واللاسلكي ومقاومة المياه، ويبلغ سعره 3800 دينار ليبي.

هواوي P30 برو

تستطيع من خلال كاميرات هذا الهاتف القيام بتقريب بصري لمسافة 50 متراً مع خسارة قليلة من الجودة، وهو من الهواتف الراقية التي تتضمن مواصفات عالية جداً وشاشة قوية وبطارية تصمد لوقت طويل وشاحن بقوة 40 واط ولا حاجة لشرائه بشكلٍ منفصل، ويبلغ سعره 3500 دينار ليبي.

Redmi K20 Pro

ما رأيك لو حصلت على هاتف بأقوى مواصفات من حيث المعالج والرام وكاميرا جيدة ولكن بسعر يبلغ 1800 دينار ليبي فقط؟.. فقد أطلقت شركة شاومي هاتف K20 Pro الذي يُعتبر خليفة الهاتف بوكوفون F1 مع مزايا قوية وأداء سريع وبسعر منافس.

ون بلس 7 برو

إذا كنت من عشاق الألعاب فهذا الهاتف مناسب جداً لك مع ميزة تشغيل الشاشة بتردد 90 هيرتز في الثانية، الأمر الذي يجعل الشاشة أكثر انسيابية في مشاهدة الرسوميات، بالإضافة لمواصفات رائعة، ويبدأ سعره من 3150 دينار ليبي.

هواوي نوفا 5 برو

من الهواتف التي جمعت بين السعر المناسب والمواصفات القوية، وجاء بنفس معالج الهاتف P30 برو مع كاميرا ممتازة ودقتها عالية، ويبلغ سعره 2340 دينار ليبي.

Oppo Reno 10x zoom

إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة كاميرا دون ثقوب أو اقتطاع منها فهذا الهاتف مناسب لك من شركة أوبو، إضافة لشاشة راقية ومواصفات قوية وكاميرا جيدة، وبسعر 2800 دينار ليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية