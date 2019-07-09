سمكة تقتل رجلا خنقا.. اقرأ القصة

لقي الفلبيني روجومارسيلينو البالغ من العمر 49 عاما حتفه إثر اختناقه بسمكة اصطادها ووضعها في فمه ليحافظ عليها.

ووقعت أحداث القصة في محافظة آنتيك الفلبينية، حيث خرج روجو برفقة ولده البالغ من العمر 11 عاما في رحلة صيد بجوار المنزل، وخلال الرحلة ابتلع روجو سمكة من نوع بلطي بعد أن قام باصطيادها، لتتحرك السمكة في فمه، وتسد مجرى التنفس.

وخرج روجو من الماء بسرعة ويجري باتجاه المنزل ليطلب المساعدة من زوجته، ولكن محاولاته وزوجته باءت بالفشل.

وقامت الزوجة بمحاولة الاتصال بالإسعاف، ولكن سوء شبكة الاتصالات جعل الإسعاف يصل متأخرا، حيث كان روجو قد فقد وعيه، ليقوم المسعفون بنقله إلى المستشفى إلا أنه وصل وقد فارق الحياة.

وقالت زوجة روجو إن زوجها معتاد على ابتلاع الأسماك عند اصطيادها، ليحافظ عليها حتى يعود إلى المنزل، ويبدو أن هذه السمكة تحركت في فمه، وأدت إلى اختناقه ووفاته.

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