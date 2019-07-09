هكذا وفّر أمازون 30 ألف دولار على عروسين

ساهم موقع أمازون العالمي في مساعدة عروسين أميركيين على تخفيض تكاليف زفافهما من 34 ألف دولار إلى 3000 آلاف دولار فقط.

وقالت العروس آشلي هيكس إنها وافقت على طلب حبيبها بالزواج منها في شهر فبراير الماضي، وبدأت تحسب معه تكاليف العرس.

وتفاجأ العروسان بأن تكاليف العرس في ولاية نورث كارولينا تصل إلى 34 ألف دولار، الأمر الذي سيدخلهما في دوامة الديون.

وبدأ العروسان بالبحث عن طرق تساهم في تخفيض تكاليف حفل زفافهما الذي أقيم في شهر يونيو الماضي، لتقوم إحدى منظمات حفلات الزفاف بتقديم نصيحة ذهبية لهما، حيث اقترحت عليهما البحث في موقع أمازون عن حاجات الزواج.

وبالفعل بدأ العروسان بالدخول إلى موقع أمازون والبحث فيه، لتجد آشلي في الموقع ما تحلم به، حيث اشترت فستان زفافها بـ100 دولار، كما قامت بشراء باقي التجهيزات من الموقع كالأحذية والملابس.

وقالت آشلي “بفضل موقع أمازون تمكنا من تخفيض تكاليف زواجنا إلى 3000 آلاف دولار، وقمنا بدعوة 150 شخصا من أصدقائنا لحضور حفل الزفاف”.

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