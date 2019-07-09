يوتيوب يُحارب القرصنة الإلكترونية “على طريقته”

في إطار سعيها لمحاربة محتويات القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني قامت شركة يوتيوب بتغيير سياسة الموقع، حيث ستقوم بحظر الفيديوهات التي تحتوي على معلومات تتعلق بالقرصنة والاحتيال الإلكتروني.

وأكدت “يوتيوب” أنها ستقوم بحذف جميع الفيديوهات التي تشرح طرق الاختراق والقرصنة، لكي تمنع هذه الطرق من الانتشار.

ولم تنل السياسات الجديدة إعجاب مستخدمي يوتيوب، حيث عبر عدد كبير من المدونين والمستخدمين عن سخطهم من هذه السياسة، وقالوا إن مثل هذه الفيديوهات تحظى بانتشار وشعبية كبيرة بين الناس، وخاصة الذين يعملون في مجال أمن الحاسوب.

كما أن السياسة الجديدة ليوتيوب تعيق المهتمين بمكافحة القرصنة الإلكترونية، حيث كانوا يستفيدوا من هذه الفيديوهات من أجل اتخاذ التدابير التي تحميهم من الاختراق والقرصنة.

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