سامسونغ تطلق أحدث أجيال تلفزيون Flip

أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام عن أحدث أجيال تلفزيون Flip الذي تنتجه الشركة.

وقالت الشركة إن التلفزيون الجديد سيكون مناسبا للشركات والمؤسسات التعليمية نظرا لاحتوائه على شاشة لمسية تعمل بتقنية الوضوح الفائق UHD.

وعملت سامسونغ على تطوير قلم إدخال غير نشط لترفقه مع التلفزيون، لكي يستطيع المستخدم من استخدام أقلام العلامات الأخرى.

وقامت سامسونغ بتطوير الشاشة لتكون قادرة على التعرف على 1024 مستوى ضغط مختلف عند استخدام القلم في وضع الفرشاة، كما زودت التلفزيون الجديد ببرنامج يسهل عملية قص الصور ووضعها في الملاحظات.

ومن خلال وظيفة Screen-Share سيكون بإمكان المستخدم نقل الصورة على شاشة أكبر لاسلكيا، أو من خلال منفذ HDMI.

وقالت سامسونغ إنها ستوفر الجيل الجديد من تلفزيون Flip بمقاس 55 و65 بوصة.

الجدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هذا التلفزيون، كما أنها لم تكشف عن سعره.

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