سعوديون ينتفضون ضد “فيديو خطير”. شاهد لتعرف

218TV|خاص

اضطرت السلطات الرسمية السعودية إلى إصدار تحذيرات مشددة خلال الساعات القليلة الماضية لأصحاب منشآت سياحية ومطاعم في عدة مدن سعودية، بعد “ردة فعل شعبية” قوية جدا اجتاحت منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول المملكة العربية السعودية بعد تداول مقطع فيديو أشعر سعوديين بـ”غضب شديد”، إذ يتضمن مقطع الفيديو الذي حظي بمشاهدات وتفاعلات واسعة النطاق صورة لاسطوانة غاز تشتعل تحتها نيران أضرمت عمداً.

ويهدف مشعلو النار تحت أسطوانات الغاز من قبل عاملين في المنشآت السياحية، ومطاعم إلى زيادة تدفق مستوى الغاز من الإسطوانة، من دون تقدير عواقب تعريض جسم الإسطوانة لنيران شديدة، الأمر الذي يحولها إلى “قنبلة موقوتة” في كثير من الأحيان، إذ قالت مستويات رسمية سعودية في تحذيرات صدرت بهذا الخصوص إن هذه الأفعال خطيرة جدا، وتُعرّض حياة الأفراد والعاملين للخطر. شاهد لتعرف أكثر.

يشار إلى أن موقع قناة (218TV) لا يمكنه التحقق من صحة ما يُنْشَر على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو حول العالم.

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