الليبي أطول من السابق.. والليبيات بـ”وضع أفضل”

يُعتبر التركي سلطان كوزن أطول رجلٍ في العالم ضمن موسوعة الأرقام القياسية “غينيس” مع طول يبلغ 2.51 متر، لكن رغم ذلك لا يُعتبر الأتراك ضمن أطول شعوب العالم.

وكشفت بيانات تم تجميعها من مركز NCD Risk Factor Collaboration أن الهولنديين هم أطول شعوب العالم بقامة وصلت إلى متوسط طول بلغ 1.7562 متر، وجاء في المركز الثاني لاتفيا مع معدل طول بلغ 1.7561 متر

ويبلغ متوسط طول الرجل الهولندي 182.53 سم ، بينما المرأة 168.72 سم.

وجاءت ليبيا في المركز 69 عالمياً من حيث طول متوسط الرجال الذي بلغ 173.5 سم، وكشفت البيانات أن الليبي ارتفع متوسط طوله خلال مائة عام الماضية.

وأظهرت البيانات أن الليبي قبل مائة عام كان متوسط طوله 161.3 سم.

أما المرأة الليبية فجاء ترتيبها 59 عالمياً وفقاً لأطول نساء العالم، ويبلغ متوسط طولها 162.1 سم، بينما كان قبل مائة عام طولها 150.2.

وجاءت لبنان في المركز الأول على مستوى الدول العربية مع متوسط طول بلغ 174.4 سم، ثم تونس في المركز الثاني مع متوسط بلغ 174 سم، وليبيا في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع عربياً جاءت الكويت بمتوسط طول بلغ 172.1 سم، وخامساً جاء الأردن بمتوسط طول 171 سم.

وحلت اليمن في المركز قبل الأخير مع متوسط طول بلغ 159.9 سم، والمفاجأة أن السودان جاء في المركز 161 عالمياً مع متوسط طول بلغ 166.6 سم، بينما مصر في المرتبة 157 مع متوسط طول 166.7 سم.

يُذكر أن الليبي سليمان علي نشنوش (1942 – 1991) يُعتبر أطول لاعب كرة سلة في العالم مع طول بلغ حوالي 245 سم، ومُسجّل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية في العالم كأطول لاعب كرة سلة عبر التاريخ.

لكن الدراسة نفت وجود أي علاقة بين طول قامة الإنسان ومدى الرفاهية أو الذكاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية